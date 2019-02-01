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Официальный курс: гривня немного укрепилась к доллару

Пятница, 1 февраля 2019, 09:00
 

Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку и установил его на 1 февраля на уровне 27,74 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,86 гривни (на 31 января - 31,72 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки и установил его на 31 января на уровне 27,75 гривни.

31 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,6 - 27,65 гривни за доллар.

Экономическая правда

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НБУ гривня
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