Официальный курс: гривня немного укрепилась к доллару
Пятница, 1 февраля 2019, 09:00
Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку и установил его на 1 февраля на уровне 27,74 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,86 гривни (на 31 января - 31,72 гривни).
Напоминаем:
Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки и установил его на 31 января на уровне 27,75 гривни.
31 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,6 - 27,65 гривни за доллар.
Экономическая правда
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