Официальный курс: гривня немного укрепилась к доллару

Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку и установил его на 1 февраля на уровне 27,74 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,86 гривни (на 31 января - 31,72 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки и установил его на 31 января на уровне 27,75 гривни.

31 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,6 - 27,65 гривни за доллар.

Экономическая правда