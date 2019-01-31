Гривня на міжбанку продовжила зміцнення
Четвер, 31 січня 2019, 19:33
31 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,6 - 27,65 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,6 - 27,65 гривні;
Євро - 31,68 - 31,73 гривні;
Російський рубль - 0,4218 - 0,4228 гривні.
Нагадуємо:
31 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,75 - 27,78 гривні за долар.
Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки та встановив його на 31 січня на рівні 27,75 гривні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"