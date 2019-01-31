Гривня на міжбанку продовжила зміцнення

31 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,6 - 27,65 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,6 - 27,65 гривні;

Євро - 31,68 - 31,73 гривні;

Російський рубль - 0,4218 - 0,4228 гривні.

Нагадуємо:

31 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,75 - 27,78 гривні за долар.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки та встановив його на 31 січня на рівні 27,75 гривні.

Економічна правда