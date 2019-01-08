Гривня на межбанке упала ниже 28 за доллар

8 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,02 - 28,05 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,02 - 28,05 гривни;

Евро - 32,05 - 32,08 гривни;

Российский рубль - 0,4187 - 0,4196 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 19 копеек и установил его на 8 января на уровне 27,7 гривни.

8 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,85 - 27,9 гривни за доллар.

4 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,78 - 27,8 гривни за доллар.

Экономическая правда