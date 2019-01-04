Гривня на межбанке за сутки потеряла 20 копеек

4 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,78 - 27,8 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,78 - 27,8 гривни;

Евро - 31,53 - 31,56 гривни;

Российский рубль - 0,4083 - 0,4090 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 16 копеек и установил его на 4 января на уровне 27,51 гривни.

4 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,57 - 27,6 гривни за доллар.

Экономическая правда