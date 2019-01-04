Гривня на межбанке за сутки потеряла 20 копеек
Пятница, 4 января 2019, 18:03
4 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,78 - 27,8 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,78 - 27,8 гривни;
Евро - 31,53 - 31,56 гривни;
Российский рубль - 0,4083 - 0,4090 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 16 копеек и установил его на 4 января на уровне 27,51 гривни.
4 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,57 - 27,6 гривни за доллар.
Экономическая правда
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