Поступления в бюджет выросли почти на 100 миллиардов — ГФС

В течение января-декабря 2018 года в общий фонд государственного бюджета поступило 729,4 млрд гривен платежей.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Как отмечается, эта сумма на 15,2%, или на 96,5 млрд гривен больше, чем в 2017 году.

"В общий фонд госбюджета в 2018 году направлено 390,6 млрд гривен налоговых платежей, что на 18,7%, или на 61,5 млрд гривен больше, чем в 2017 году", - говорится в сообщении.

"Таможенных платежей в январе-декабре 2018 года в общий фонд госбюджета перечислено в сумме 338,8 млрд гривен. Это почти на 11,5%, или на 35 млрд гривен превышает показатель 12 месяцев 2017 года", - заявили в пресс-службе.

Как сообщалось, остатки средств на едином казначейском счету по состоянию на 1 января 2019 года составили 9,861 миллиарда гривен.

Экономическая правда