Гривня втрачає позиції на міжбанку

4 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,57 - 27,6 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 12:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,78 - 27,81 гривні;

Євро - 31,68 - 31,7 гривні;

Російський рубль - 0,4067 - 0,4076 гривні.

Нагадуємо:

Офіційний курс гривні до долара за 2018 календарний рік підвищився на 1,3% з 28,06 гривні 1 січня 2018 року до 27,69 гривні 1 січня 2019 року.

Найвищий курс гривні до долара у 2018 році було зафіксовано 14 березня - 25,91 гривні. Найнижчий - 28,87 гривні 23 січня.

Економічна правда