Гривня теряет позиции на межбанке
Пятница, 4 января 2019, 13:05
4 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,57 - 27,6 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 12:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,78 - 27,81 гривни;
Евро - 31,68 - 31,7 гривни;
Российский рубль - 0,4067 - 0,4076 гривни.
Напоминаем:
Официальный курс гривни к доллару за 2018 календарный год повысился на 1,3% с 28,06 гривни 1 января 2018 года до 27,69 гривни 1 января 2019 года.
Самый высокий курс гривны к доллару в 2018 году был зафиксирован 14 марта - 25,91 гривни. Самый низкий - 28,87 гривни 23 января.
Экономическая правда
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