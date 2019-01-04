Гривня теряет позиции на межбанке

4 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,57 - 27,6 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 12:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,78 - 27,81 гривни;

Евро - 31,68 - 31,7 гривни;

Российский рубль - 0,4067 - 0,4076 гривни.

Напоминаем:

Официальный курс гривни к доллару за 2018 календарный год повысился на 1,3% с 28,06 гривни 1 января 2018 года до 27,69 гривни 1 января 2019 года.

Самый высокий курс гривны к доллару в 2018 году был зафиксирован 14 марта - 25,91 гривни. Самый низкий - 28,87 гривни 23 января.

Экономическая правда