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Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро

Пятница, 4 января 2019, 09:29
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 16 копеек и установил его на 4 января на уровне 27,51 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,22 гривни (на 3 января 31,71 гривни).

Напоминаем:

Официальный курс гривни к доллару за 2018 календарный год повысился на 1,3% с 28,06 гривни 1 января 2018 года до 27,69 гривни 1 января 2019 года.

Самый высокий курс гривны к доллару в 2018 году был зафиксирован 14 марта - 25,91 гривни. Самый низкий - 28,87 гривни 23 января.

Экономическая правда

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НБУ гривня

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