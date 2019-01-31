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В 2019 году рост экономики замедлится – НБУ

Четверг, 31 января 2019, 20:38
 

В 2019 году рост реального валового внутреннего продукта Украины замедлится до 2,5% по сравнению с прошлым годом.

Об этом говорится в сообщении Национального банка.

Как отмечается, за прошлый год украинская экономика выросла максимально за семь лет - на 3,3%, согласно последним оценкам Национального банка.

"Однако в 2019 году, как и прогнозировалось ранее, рост реального ВВП замедлится до 2,5%. Это связано с жесткой монетарной политикой, необходимой для снижения инфляции до цели, и сдержанной фискальной политикой, обусловленной погашением значительных объемов госдолга в этом году", - говорится в сообщении.

"Кроме того, ожидается снижение урожая зерновых после рекорда, который сделал сельское хозяйство основным драйвером экономического роста в 2018 году. Дополнительным фактором будет постепенное замедление глобальной экономики и объемов мировой торговли, в частности, из-за влияния протекционистских мер в мире", - сообщает регулятор.

Согласно сообщению, ключевым двигателем экономического роста останется частное потребление благодаря дальнейшему увеличению реальных доходов населения - зарплат, пенсий, а также денежных переводов из-за границы.

Напомним, по прогнозам Национального банка, монетизация субсидий наличными не должна значительно повлиять на инфляцию.

Экономическая правда

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ВВП НБУ
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