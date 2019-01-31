Гривня на межбанке продолжила укрепление

31 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,6 - 27,65 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,6 - 27,65 гривни;

Евро - 31,68 - 31,73 гривни;

Российский рубль - 0,4218 - 0,4228 гривни.

Напоминаем:

31 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,75 - 27,78 гривни за доллар.

Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки и установил его на 31 января на уровне 27,75 гривни.

Экономическая правда