Гривня на межбанке продолжила укрепление
Четверг, 31 января 2019, 19:33
31 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,6 - 27,65 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,6 - 27,65 гривни;
Евро - 31,68 - 31,73 гривни;
Российский рубль - 0,4218 - 0,4228 гривни.
Напоминаем:
31 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,75 - 27,78 гривни за доллар.
Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки и установил его на 31 января на уровне 27,75 гривни.
Экономическая правда
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