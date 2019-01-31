Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок

31 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,75 - 27,78 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 13:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,72 - 27,74 гривні;

Євро - 31,83 - 31,85 гривні;

Російський рубль - 0,4242 - 0,4247 гривні.

На готівковому ринку станом на 13:45 котирування гривні до долара становили 27,51 - 27,76 гривні. Євро купують за 31,45 гривні, продають за 31,88 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,55 - 27,61 гривні, євро - 31,50 - 31,46 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки та встановив його на 31 січня на рівні 27,75 гривні.

30 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,72 - 27,75 гривні за долар.

Економічна правда