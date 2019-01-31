Верховный суд не отдал агрофирме землю в порту "Южный"

ГП "Морской торговый порт "Южный" выиграл дело в Верховном суде в отношении земельного участка площадью 3,6 га, которую пыталась отобрать сельскохозяйственная фирма "Алис".

Об этом сообщается на сайте "Южного".

Постановление, которое 23 января приняла Большая палата Верховного Суда, отменил решение Одесского окружного административного суда от 5 апреля 2018 года и постановление Одесского апелляционного административного суда от 14 августа 2018 года.

На земельном участке, стала предметом судебных разбирательств, размещены железнодорожные пути, которые используются непосредственно в производственной деятельности ГП "МТП" Южный".

Территория используется государственным стивидорным предприятием более 14 лет и активно задействована в неотъемлемых производственных процессах перегрузки угля для украинских ТЭС.

Между тем, бывший министр экологии в правительстве времен Виктора Януковича Николай Злочевский переоформляет права на ранее приобретенные его структурами земельные участки вокруг причала №38 в морском порту "Южный".