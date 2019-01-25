Злочевский оформляет на свою компанию землю в порту "Южный"

Бывший министр экологии в правительстве времен Виктора Януковича Николай Злочевский переоформляет права на ранее приобретенные его структурами земельные участки вокруг причала №38 в морском порту "Южный".

Об этом свидетельствуют материалы Антимонопольного комитета, сообщает enkorr.

В АМКУ поступило обращение от одной из основных компаний Злочевского Brociti Investments Limited о намерении приобрести контроль над другой кипрской компанией — Serfilana Commercial LTD. Этот вопрос был вынесен на рассмотрение комитета 24 января.

На Brociti Investments Limited зарегистрирован основной бизнес Злочевского — газодобывающая компания Burisma.

Serfilana Commercial LTD по состоянию на январь 2019 г. владеет 4 украинскими компаниями — ООО "Компания Агростиль", "Компания Техагро", "Техагро-Инвест" и "Инвестиционная компания Агропром". Это 4 из 5 структур из окружения Злочевского, которые летом 2014 г. приобрели/взяли в аренду 80 га земли вокруг причала №38 морпорта "Южный" под размещение сооружений "морского транспорта".

Serfilana Commercial оформила контроль над этими компаниями два месяца назад — в ноябре 2018 г.

В марте 2018 г. появилась информация о возможном строительстве структурами Николая Злочевского нефтеперевалочного комплекса в порту "Южный".

В пресс-службе Администрации морских портов Украины тогда подтвердили, что причал №38 пригоден для обустройства нефтетерминала.

Как сообщалось ранее, фирма Злочевского продавала газ компаниям президента Петра Порошенко и его окружения.

В феврале ЭП сообщила, что Злочевский вернулся в Украину.