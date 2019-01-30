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Украина вышла из соглашения с СНГ, которое противоречит принципам рыночной экономики

Среда, 30 января 2019, 13:26

Украина вышла из соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями государств - участников СНГ.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании в среду без обсуждения, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно пояснительной записке к проекту данного постановления, соглашение утратило свою актуальность.

В частности, оно предусматривает закрепление конкретных поставщиков за конкретными покупателями, что противоречит принципам рыночной экономики, указывается в документе.

Напомним, ранее Кабмин продлил ограничения на импорт товаров из России до конца 2019 года - для некоторых российских товаров вместо нулевой ставки, действовавшей по соглашению об установлении режима свободной торговли между странами СНГ, от 2 января 2016 года действует так называемый режим "наибольшего благоприятствования" ВТО, предусматривающий применение высоких ставок ввозной пошлины.

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Кабмин

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