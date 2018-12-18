Кабмин продлил ограничения на импорт товаров из России до конца 2019 года

Кабмин продлил ограничения на импорт некоторых товаров из Российской Федерации до 31 декабря 2019 года.

Об этом сообщает Правительственный портал.

18 декабря Кабинет министров Украины продлил действие двух разработанных Минэкономразвития постановлений от 30 декабря 2015 года, предусматривающих ограничения на импорт продукции из России. Постановления предусматривают полный запрет ввоза ряда товаров из РФ, а также продление действия таможенных ставок на некоторые товары из России, которые до 2015 года ввозились беспошлинно. Срок действия решений продлен до 31 декабря 2019 с возможностью их продления в будущем.

Предусмотренные правительством меры были применены с целью противодействия установленным торговым ограничениям на импорт и транзит украинской продукции со стороны Российской Федерации, для обеспечения защиты национальных интересов и украинского бизнеса.

Так, для некоторых российских товаров вместо нулевой ставки, действовавшей по соглашению об установлении режима свободной торговли между странами СНГ, от 2 января 2016 года для российских товаров действует так называемый режим "наибольшего благоприятствования" ВТО, предусматривающий применение высоких ставок ввозной пошлины.

Также правительство продлило действие принятого постановления, ввела запрет на импорт товаров из России, в частности: пищевой продукции (молочной продукции, чая, кофе, пива, алкогольных изделий), косметических средств личной гигиены (шампуней, гелей для душа, мыла), продукции химической промышленности для сельского хозяйства (гербициды, фугнициды, инсектициды, родентициды), хлористого калия, а также железнодорожного оборудования (локомотивы, вагоны и путевое оборудования).