Крупная инвесткомпания приобрела офисный центр в Киеве

Антимонопольный комитет разрешил инвесткомпании Dragon Capital купить офис Фортуна-банка в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба комитета.

"Предоставлено разрешение компании Dragon Capital Investments Limited на опосредованное (через ООО "Инвесткапитал") приобретение активов в виде нежилых помещений, принадлежащих Фортуна-банка в Киеве", - говорится в сообщении.

Как сообщает FinClub, 20 ноября компания "Инвесткепитал" в ходе аукциона приобрела центральный офис ликвидируемого Фортуна-банка.

Фонд гарантирования вкладов физлиц выставил на продажу нежилое здание площадью почти 4 тыс кв м, а также земельный участок площадью 0,085 га на ул. Боричев Ток, 35-в Подольском районе Киева.

Согласно паспорту аукциона, стартовая цена лота составила 127,3 млн грн (скидка 30% к предыдущей цене в 181,9 млн грн).

ООО "Инвесткепитал" создано в июне 2017 года, основным видом деятельности является предоставление в аренду и эксплуатацию собственного и арендуемого имущества.

Согласно данным Единого госреестра, участниками компании являются "Финансовая компания "Инвесткепитал" (99,98%), "Драгон Капитал Инвестментс" (0,02%). Конечным бенефициаром указан Томаш Фиала.

Ранее Dragon Capital завершила сделку по приобретению у АО "Укрсоцбанк" бизнес-парка Horizon Park Business Center площадью 69 тысяч квадратных метров.