Гривня на межбанке сильно укрепляется после длинных выходных
3 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,52 - 27,58 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 12:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,49 - 27,52 гривни;
Евро - 31,25 - 31,28 гривни;
Российский рубль - 0,3974 - 0,3981 гривни.
Напоминаем:
Нацбанк установил официальный курс гривни к доллару на период с 29 декабря 2018 года до 3 января 2019 года на уровне 27,6883 гривни.
Официальный курс гривни к доллару за 2018 календарный год повысился на 1,3% с 28,06 гривни 1 января 2018 года до 27,69 гривни 1 января 2019 года.
Самый высокий курс гривны к доллару в 2018 году был зафиксирован 14 марта - 25,91 гривни. Самый низкий - 28,87 гривни 23 января.
Экономическая правда
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