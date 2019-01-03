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Гривня на межбанке сильно укрепляется после длинных выходных

Четверг, 3 января 2019, 13:10
 

3 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,52 - 27,58 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 12:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,49 - 27,52 гривни;

Евро - 31,25 - 31,28 гривни;

Российский рубль - 0,3974 - 0,3981 гривни.

Напоминаем:

Нацбанк установил официальный курс гривни к доллару на период с 29 декабря 2018 года до 3 января 2019 года на уровне 27,6883 гривни.

Официальный курс гривни к доллару за 2018 календарный год повысился на 1,3% с 28,06 гривни 1 января 2018 года до 27,69 гривни 1 января 2019 года.

Самый высокий курс гривны к доллару в 2018 году был зафиксирован 14 марта - 25,91 гривни. Самый низкий - 28,87 гривни 23 января.

Экономическая правда

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