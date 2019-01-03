Оборонное предприятие работало с "Кузницей" Порошенко себе "в минус"

Государственное предприятие "Научно-исследовательский институт "Квант" месяцами ждало оплату от ПАО "Кузница на Рыбальском" за произведенную технику к боевым кораблям, чем ухудшало собственное финансовое положение.

Об этом говорится в отчете Государственной аудиторской службы за 2015-2017 годы, сообщает проект "Марлин".

В течение 2015-2017 годов Научно-исследовательский институт "Квант" заключил шесть договоров на выполнение государственного оборонного заказа с "Кузницей на Рыбальском" на общую сумму 46,024 миллиона гривен.

В частности "Кузница" закупила два комплекта оптико-электронной системы наблюдения и разведки, аппаратуру обнаружения лазерного излучения и комплекс управления боевым модулем для флота.

При выполнении соглашений аудиторы зафиксировали нарушения сроков формирования конечной цены и перехода права собственности на продукцию, что негативно сказалось на кредиторской задолженности "Кванта".

Так, в 2015 году "Квант" для обеспечения заказов "Кузницы" потратил 20,83 млн гривен собственных средств. Товар поставил в декабре 2015 года. Однако, от "Кузницы" получил 7,99 млн гривен. Другие 12 миллионов были выплачены в течение 2016 года.

Проблема кроется в том, что условиями договоров между НИИ "Квант" и "Кузница на Рыбальском" не были определены сроки рассмотрения и подписания "Кузницей" акта приема-передачи товаров, работ и услуг, что позволило долго не подписывать эти акты.

"Итак, при условии, если бы договорами были определены момент права перехода собственности на переданную продукцию с одновременным возникновением обязательств по окончательным расчетам и их выполнением со стороны заказчика, то ГП "НИИ "Квант" имело бы возможность получить в 2015 году, кроме авансовых платежей, средства на общую сумму 10,77 млн грн и обеспечить оплату расходов, осуществленных в 2015 году на производство продукции, тем самым не допустить увеличения кредиторской задолженности и, соответственно, улучшить финансовое состояние и сформировать информацию о доходах и расходах", - к такому выводу пришли аудиторы.

Сейчас НИИ "Квант" имеет проблемы с уплатой налогов. По данным аналитического портала YouControl, налоговый долг государственного предприятия на 1 декабря 2018 года составил 4200000 грн.

Напомним, 1 октября завод "Кузница на Рыбальском" получил 22,9 млн гривен предоплаты за ремонт двигателей военного корабля. А потом Тигипко заплатил Порошенко и Кононенко за "Кузницу" до 300 миллионов долларов.

Экономическая правда