Доходы Украины от транзита газа превысили расходы на его импорт
По итогам 2018 доходы Украины от транзита природного газа превысили расходы на его импорт на 500 миллионов долларов.
Об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на своей странице в Facebook.
"Когда русские говорят о восстановлении "баланса интересов", или "нулевом сценарии" - полезно держать перед глазами эту иллюстрацию. На самом деле русских интересует возвращение в прошлое, когда Украина находилась в полной финансовой и политической зависимости", - написал он.
Коболев напомнил, что по итогам 2014 года расходы на импорт газа превышали доходы от транзита на 4,7 млрд долларов.
Напоминаем:
Еврокомиссия выдвинула предложение НАК "Нафтогаз Украины" и российскому "Газпрому" об условиях транзита газа после 2019 года.
Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что предложение - "это определенная точка отсчета", но детали не раскрыл.
"Газпром" заявил, что может сохранить транзит газа через Украину в размере 10-15 млрд кубометров в год, если украинская сторона докажет экономическую целесообразность нового контракта.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua