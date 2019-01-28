Новости дня: о новом суде между "Нафтогазом" и "Газпромом", многоразовой упаковке и гиперлупе

О гиперлупе. По результатам научно-технологического исследования Национальная академия наук Украины согласовала внедрение технологии Hyperloop в Украине.

О Дерипаске. США отменили санкции против трех компаний российского миллиардера Олега Дерипаски.

О новом суде между "Нафтогазом" и "Газпромом". В Стокгольме началось первое заседание арбитража по новому иску НАК "Нафтогаз Украины" против российского "Газпрома".

О заводе Фирташа. Премьер-министр Владимир Гройсман поручил разработать детальный план возврата государству Запорожского титано-магниевого комбината.

О многоразовой упаковке. Procter&Gamble, Nestle, PepsiCo, Mondelez, Danone, Unilever и другие компании начнут продавать товары в многоразовой упаковке.

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Вскоре вступит в силу закон, который меняет валютное регулирование. ЭП напоминает, какие ограничения будут отменены.