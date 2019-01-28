Неправильно припаркованные авто начнут эвакуировать весной — Кличко
Закон, расширяющий возможности борьбы с нарушителями правил парковки, может на практике заработать в апреле этого года после завершения сертификации средств фото- и видеофиксации.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает "Интерфакс-Украина".
"Закон приняли, а для эвакуации машины и наложения штрафа нужна сертификация предметов фото- и видеофиксации. У нас начинается следующий круг хождения по мукам", – описал он причину задержки с имплементацией закона.
"Мы сейчас сертифицируем и надеемся, что уже в апреле полицейские будут оснащены, потому что эвакуировать машину можно только лишь при фото- и видеофиксации, в противном случае это не работает", – отметил Кличко.
Мэр подчеркнул, что параллельно город начинает внедрение программы парковок, к строительству и оборудованию которых намечено активно привлекать частный бизнес, что даст большой толчок для инвестиций.
Напоминаем:
27 сентября 2018 года вступили в силу новые правила фиксации и назначения штрафов за неправильную парковку транспортных средств.
Подробнее о нововведениях рекомендуем почитать по ссылке.
Читайте также: Эвакуация авто, новые штрафы, "письма счастья": как изменится жизнь водителя с 27 сентября
Помочь городу. Как наказать "героя парковки" с помощью смартфона
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua