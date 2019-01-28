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Норвегия инвестирует в украинскую энергетику миллиард долларов — Гройсман

Понедельник, 28 января 2019, 13:25
 

Потенциальный объем норвежских инвестиций в украинскую экономику может составить 1,5 миллиарда долларов, из которых около 800 миллионов долларов – в возобновляемую энергетику.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман по итогам украинско-норвежского делового форума, сообщает Правительственный портал.

"Сегодня подписали предварительных контрактов где-то на 1,5 млрд долларов США, из них около 1 млрд – это инвестиции в возобновляемую энергетику", - сказал Гройсман.

Он также добавил, что спектр сотрудничества достаточно велик: агросектор, IT, автомобилестроение. При этом сегмент возобновляемой энергетики – это ветровая, солнечная и гидроэнергетика.

"Далее контакты между украинскими и норвежскими предпринимателями будут усиливаться. В каждом моем визите компонент экономики занимает важное место", - сказал премьер-министр.

Мероприятие состоялось в Осло в рамках официального визита главы правительства в Королевство Норвегия.

Напоминаем:

Директор Секретариата Европейского Энергетического сообщества Янез Копач заявил, что закон в поддержку возобновляемой энергетики откроет новую эру для инвестиций в возобновляемые источники энергии в Украине.

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Экономическая правда

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