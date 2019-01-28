В Минэкономики рассказали о проблемах с арендой госимущества

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов заявил, что ситуация с государственным имуществом, которое сдается в аренду, очень печальная.

Об этом он сказал в интервью DT.UA.

"На самом деле до сих пор никто не знает, сколько у государства вообще в собственности находится такой недвижимости. Не только имущества, принадлежащего центральному аппарату, но и имущества коммунальной собственности или государственных предприятий", - сказал замминистра.

По его мнению, различные органы должны подавать в Фонд государственного имущества информацию об объектах недвижимости, находящихся в их собственности. ФГИУ в свою очередь должен выставлять эти объекты на конкурсы, объявляемые только в случае, если на участие в них поступило хотя бы две заявки.

"А они в основном не поступают, так чтобы подать заявку, надо, по крайней мере, знать о конкурсе. Если двух заявителей не было, конкурс тоже не происходит, а объект отдается в аренду по номинальной стоимости", - сказал Нефьодов.

"Вся эта сложнейшая процедура регулируется Законом "Об аренде государственного имущества". При этом общего перечня недвижимости, которая теоретически может сдаваться государством в аренду, не существует вообще", - отмечает чиновник.

На взгляд чиновника, все процессы передачи имущества в аренду необходимо направить через ProZorro.Продажи.

Ранее Нефьодов заявил, что спрос на большую часть объектов большой приватизации в Украине практически отсутствует.