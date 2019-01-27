Більшість об'єктів великої приватизації ніхто не хоче брати – МЕРТ

Попит на більшу частину об'єктів великої приватизації практично відсутній.

Про це в інтерв'ю для DT.UA заявив Максим Нефьодов, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України.

"Проблема більша і складніша, ніж загальне уявлення про те, що погані політики не хочуть продавати державне майно через власні корупційні інтереси чи популізм. Ми всі розуміємо, що на більшості держпідприємств, як поліпи, наросли посередники, які на цих ДП заробляють", - сказав Нефьодов.

"Ми розуміємо, що заробляють вони всупереч закону, у нас є навіть купа кримінальних справ від НАБУ до ГПУ, які це підтверджують. Але головна проблема в тому, що ті об'єкти, які ми продаємо, ніхто брати не хоче", - додав він.

За його словами, так довго розповідали всім про священне державне майно, яке нікому віддати не можна, що дійшли до того, що попит на більшу частину об'єктів великої приватизації практично відсутній.

"А це об'єкти великі, часто містоутворюючі, продати їх за одну гривню — це політичне самогубство. І я навіть не переконаний, що у владі є люди, які можуть чи мають право це зробити, навіть якщо цього вимагатиме ситуація", - зазначає посадовець.

"У держави зараз немає ресурсів цим займатися. Як кадрових, так і фінансових. Бо ґрунтовна підготовка до продажу потребує інвестицій, часу, грошей, кадрів. На всі об'єкти нам ресурсів не вистачить", - заявив Нефьодов.

На його думку, держава не може нормально підготувати всі об'єкти великої приватизації, тому що хвороба надто запущена.