Гривня завершает неделю укреплением
Пятница, 25 января 2019, 18:02
25 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,77 - 27,8 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,77 - 27,8 гривни;
Евро - 31,62 - 31,65 гривни;
Российский рубль - 0,4199 - 0,4206 гривни.
Напоминаем:
25 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,90 - 27,95 гривни за доллар.
Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек и установил его на 25 января на уровне 27,78 гривни.
Экономическая правда
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