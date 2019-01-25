Гривня завершает неделю укреплением

25 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,77 - 27,8 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,77 - 27,8 гривни;

Евро - 31,62 - 31,65 гривни;

Российский рубль - 0,4199 - 0,4206 гривни.

Напоминаем:

25 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,90 - 27,95 гривни за доллар.

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек и установил его на 25 января на уровне 27,78 гривни.

Экономическая правда