В Украине стартуют продажи нового китайского электромобиля

Первая партия электромобилей JAC iEV7S уже в Украине и в конце января машины должны поступить к дилерам.

Об этом сообщает elektrovesti.net.

В настоящее время в Украине можно официально приобрести лишь несколько моделей новых электромобилей — BMW i3, Renault Zoe, Jaguar I-Pace и Hyundai Ioniq. В скором времени к ним присоединится и китайский JAC iEV7S, который появится в дилерской сети корпорации "Богдан" уже после 28 января.

Электромобиль JAC iEV7S оснащен батареей емкостью 40 кВтч и двигателем мощностью 85 кВт (крутящий момент 270 об/мин). На одном заряде автомобиль способен проезжать 300 км, время полной зарядки составляет восемь часов, быстрой (15-80%) — менее часа. Максимальная скорость — 130 километров в час.

Ориентировочная цена новинки — 25,5 тыс долларов. Комплектация JAC iEV7S включает кондиционер, цифровую приборку, круиз-контроль, 8-дюймовый тачскрин и камеру заднего вида.

Напоминаем:

В 2018 году украинцы приобрели 5,3 тысячи электромобилей, что почти вдвое больше, чем годом ранее.

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