Чехи купили проблемные активы Фонда гарантирования за 0,8% от номинала

Портфель кредитов балансовой стоимостью почти 300 млн долларов удалось продать одному покупателю – созданной месяц назад "дочке" чешской компании.

Об этом заявила заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Светлана Рекрут, передает FinClub.

"Очередное важное и историческое событие в истории рынка NPLs Украины. Во-первых, продано самый крупный пул неработающих кредитов балансовой стоимостью около 8 млрд гривен", – заявила Рекрут.

"Во-вторых, впервые покупателем стал иностранный инвестор, который имеет опыт работы с NPLs в Восточной Европе, а именно – "дочка" чешской APS Holding. В-третьих, продажа произошла через систему Prozorro.Sale, но с привлечением международного консультанта", – написала она.

Речь идет о пуле активов 21 банка номинальным объемом 294 млн долларов с обеспечением в 367 млн долларов. Из них 66% обеспечения находится в Киеве и Киевской области.

Самое большое обеспечение приходится на Дельта Банк, Банк Михайловский, ВиЭйБи Банк и Платинум Банк. Советниками сделки выступили Exito Parnters и компания Cohen & Company Financial Ltd.

Этот портфель был выставлен на торги по цене 310,76 млн гривен. В ходе торгов цена упала на максимальные 80% – до 62,15 млн гривен (порядка 0,77% от номинала).

На последних минутах торгов единственную заявку подало ООО "ЭйПиЭс Украина", что позволило ей победить в аукционе.

По данным YouControl, ООО "ЭйПиЭс Украина" создано чуть больше месяца назад – 7 декабря 2018 года – для деятельности в сфере финансовых услуг. Ее возглавил Владимир Чернецкий – руководитель львовских торговых компаний "Аксиома Успеха" и "Под боком".

100% капитала ООО "ЭйПиЭс Украина" в размере 135 млн гривен сформировала чешская компания STAR INVESTMENT CZ ONE S.R.O., которую контролируют граждане Чехии Мартин Баер и Томаш Хлоупек.

В пул входили активы 21 банка: ВиЭйБи Банка, Дельта Банка, банка "Софийский", Энергобанка, банка "Финансы и Кредит", Фортуна-банка, Банка Михайловский, "Киевской Руси", Интеграл-банка, "Национального кредита", "Петрокоммерц-Украина", "Контракт", Артем-банка, Авант-Банка, Укргазпромбанка, ВБР, ЮСБ Банка, "Хрещатика", Имэксбанка, Экспобанка, "Платинума".

В портфель вошло 335 кредита: 42% кредитов по количеству – кредиты малым предприятиям, 36% – средним, 20% – корпоративные займы, 2% – займы на покупку автотранспорта. При этом по сумме на корпоративные займы пришлось 83%, на средние предприятия – 15%, малые – 2%, автотранспорт – меньше 1%.

Накануне Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал активов на 6,5 миллиарда гривен с большим дисконтом.