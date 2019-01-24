Фонд гарантування продав активів на 6,5 мільярда з великим дисконтом

Інвестгрупа Concord Capital перемогла в другому аукціоні з продажу активів, що перебувають в заставі Національного банку України.

Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомила заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Світлана Рекрут.

"Торги відбулися на DebtХ (Делавер, США) 16 січня 2019 року, це так званий "американський майданчик ". Пул ми продали за 48,78 млн гривень. Було всього два учасники, переможець - Concord Capital", - сказала вона.

У той же час, фінальну угоду про покупку ще не підписано.

Рекрут також повідомила, що якірним активом в цьому пулі були активи Єврогазбанку, це, в тому числі, готель "Женева" в Трускавці, і інша нерухомість. Буквально за два тижні до торгів на DebtХ, екс-акціонер Єврогазбанку через банкрутство і договір про купівлю-продаж вивів застави.

"Тобто переоформлення відбулося мало не напередодні проведення аукціону", - зазначила Рекрут.

Як повідомляється на сайті Фонду, початкова ціна продажу пулу активів, балансовою вартістю 6,5 млрд гривень, була встановлена ​​на рівні 240,39 млн гривень. Покупка відбулася за мінімальною ціною лота.

Всі активи в заставі Нацбанку вже неодноразово виставлялися на індивідуальні торги в системі ProZorro.Продажі, і не були придбані навіть після зниження їх вартості до 20% номіналу (балансової вартості).

Потім ці непродані активи були об'єднані в пули і передані для реалізації за тією ж "голландською моделлю" компаніям DebtX і First Financial Network (FFN, Оклахома-Сіті, США) в рамках спільного пілотного проекту НБУ і ФГВФО.

При цьому зазначений пул активів вже виставлявся на торги на DebtХ і FFN півтора роки тому.

Єврогазбанк заснований в 2006 році. Найбільшими акціонерами банку за підсумками другого кварталу 2014 року були Олексій Івченко (39,6296%), Галина Івченко (31,9574%), Христина Івченко (17,7778%).

Національний банк України 17 листопада 2014 року ухвалив постанову про відкликання банківської ліцензії та ліквідації Єврогазбанку.

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