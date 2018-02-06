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Рада приняла закон о кредитном реестр НБУ

Вторник, 6 февраля 2018, 17:35

Верховная Рада приняла закон о создании и внедрение кредитного реестра Национального банка Украины и совершенствовании процессов управления кредитными реестрами банков.

"За" проголосовали 226 депутатов.

Как отмечается, закон №7114-д является одним из условий сотрудничества Украины с Международным валютным фондом и Европейским Союзом.

Проектом предусмотрена передача в Кредитного реестра информации по кредитам, задолженность по которым составляет более 100 минимальных заработных плат.

Отныне НБУ должен предоставлять банкам информацию по кредитному реестру, составляющую банковскую тайну, определенную законом "О банках и банковской деятельности".

Экономическая правда

Рада НБУ кредиты
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