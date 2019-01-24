Украина отменила двойное налогообложение с Швейцарией
Украина и Швейцария подписали протокол об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Петр Порошенко.
"Протокол между Правительством Украины и Швейцарским Федеральным Советом об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал - подписан", - написал президент.
"Подписание этого протокола создает благоприятные условия для инвесторов Украины и Швейцарии, стимулирует деловую инициативу предпринимателей, регулирует вопросы международного налогообложения доходов между государствами и устраняет налоговую дискриминацию", - добавил он.
Напомним:
В апреле 2017 года Верховная Рада ратифицировала конвенцию между правительствами Украины и Мальта об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы.
В марте 2018 года Министерства финансов Украины и Королевства Нидерландов согласовали избежание двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество.
Экономическая правда
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