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Украина отменила двойное налогообложение с Швейцарией

Четверг, 24 января 2019, 19:12
 

Украина и Швейцария подписали протокол об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Петр Порошенко.

"Протокол между Правительством Украины и Швейцарским Федеральным Советом об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал - подписан", - написал президент.

"Подписание этого протокола создает благоприятные условия для инвесторов Украины и Швейцарии, стимулирует деловую инициативу предпринимателей, регулирует вопросы международного налогообложения доходов между государствами и устраняет налоговую дискриминацию", - добавил он.

Напомним:

В апреле 2017 года Верховная Рада ратифицировала конвенцию между правительствами Украины и Мальта об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы.

В марте 2018 года Министерства финансов Украины и Королевства Нидерландов согласовали избежание двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество.

Экономическая правда

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Швейцария

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