Один из государственных банков стал ближе к приватизации

Руководство Международной финансовой корпорации готово предпринимать шаги по вхождению в капитал государственного "Укргазбанка".

Об этом написала глава офиса Национального инвестиционного совета при президенте Юлия Ковалив на своей странице в Facebook.

"На заседании Национального инвестиционного совета руководство IFC подтвердило готовность рассматривать инвестиции в капитал "Укргазбанка". В течение следующих месяцев начнется подготовительная работа, в том числе due diligence", - написала она.

По состоянию на 1 января 2019 года государство в лице Минфина владело 94,94% акций Укргазбанка.

Согласно данным НБУ, на 1 января Укргазбанк по размеру активов занимал 4-е место (80,106 млрд грн) среди 78 действовавших в стране банков.

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Экономическая правда