Один из государственных банков стал ближе к приватизации
Руководство Международной финансовой корпорации готово предпринимать шаги по вхождению в капитал государственного "Укргазбанка".
Об этом написала глава офиса Национального инвестиционного совета при президенте Юлия Ковалив на своей странице в Facebook.
"На заседании Национального инвестиционного совета руководство IFC подтвердило готовность рассматривать инвестиции в капитал "Укргазбанка". В течение следующих месяцев начнется подготовительная работа, в том числе due diligence", - написала она.
По состоянию на 1 января 2019 года государство в лице Минфина владело 94,94% акций Укргазбанка.
Согласно данным НБУ, на 1 января Укргазбанк по размеру активов занимал 4-е место (80,106 млрд грн) среди 78 действовавших в стране банков.
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Экономическая правда
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