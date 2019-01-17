Две крупные сети клиник планируют слияние
На рынке медицинских услуг в Киеве планируется крупное слияние - владелец сети Добробут намерен купить более 50% акций частной клиники Борис.
Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета, передает Liga.net.
"Распоряжением государственного уполномоченного от 4 января 2019 года № 02/7-р начато рассмотрение дела о концентрации в виде приобретения компанией Satumco Limited (Лимассол, Кипр) доли в уставном капитале ООО Борис (Киев), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества", – сказано в сообщении.
Сделку еще должен одобрить АМКУ.
Согласно реестру юридических лиц, сеть медицинских центров Добробут через кипрскую Satumco Limited принадлежит инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы и совладельцу сети магазинов Люксоптика Олегу Калашникову.
Владельцами Бориса являются Михаил Радуцкий, Лев Хлявич, Алла Кармалит, Павел Кротенко и киприот Стеллиос Йордамлис.
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