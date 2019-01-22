Украина потеряла место в Топ-50 самых инновационных стран мира
Украина за год выпала из Топ-50 наиболее инновационных стран мира.
Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg.
Статус самой инновационной страны в мире в 2019 году сохранила Южная Корея. На второе место поднялась Германия благодаря улучшениям в сфере исследований и образования.
Топ-5 инновационных экономик по версии Bloomberg замыкают Финляндия, Швейцария и Израиль.
США год назад выпали из Топ-10 из-за плохих баллов за систему образования, но сейчас заняли восьмое место.
Украина еще в прошлом году занимала 46 место, но теперь потеряла целых семь ступенек и занимает 53 позицию.
Bloomberg Innovation Index уже седьмой год анализирует десятки критериев для оценки инновационных экономик, используя такие показатели, как расходы на исследования и разработки, производственные мощности и концентрацию высокотехнологичных публичных компаний.
Для составления индекса по каждому из критериев присваивались баллы от 0 до 100, а затем вычислялся средний балл.
Напомним, ранее Украина вошла в Топ-10 стран по темпу роста числа миллионеров.
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