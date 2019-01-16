Украина вошла в Топ-10 стран по темпу роста числа миллионеров

Украина вошла в десятку стран с наиболее быстро растущим количеством владельцев состояния от 1 до 30 миллионов долларов (High Net Worth individual, HNWI).

Об этом говорится в отчете Hign Net Worth Handbook 2019 международной консалтинговой компании Wealth-X, передает РБК.

К концу 2018 года в мире жили более 22,4 млн HNWI. За год общее число таких людей выросло на 1,9%, а их совокупное состояние — на 1,8%, до 61,275 трлн долларов.

Эксперты Wealth-X полагают, что в течение ближайших пяти лет численность HNWI особенно быстро будет расти в странах Азии (в среднем на 7,6% ежегодно).

В то же время лидером топ-10 стран, в которых новые HNWI вплоть до 2023 года будут появляться чаще всего, стала Нигерия. Согласно прогнозу Wealth-X, число HNWI в этой африканской стране будет ежегодно увеличиваться на 16,3%, тогда как в Китае — только на 9,8%.

Кроме того, в топ-10 вошли Египет (ожидаемые темпы годового прироста HNWI 12,5%), Бангладеш (11,4%), Вьетнам (10,1%), Польша (10%), Кения (9,8%), Индия (9,7%) Филиппины (9,4%) и Украина (9,2%).

Эксперты Wealth-X отмечают, что в 2018 году численность HNWI в мире и их состояния росли медленнее, чем экономика в целом (по оценке Всемирного банка, прирост мирового ВВП в 2018 году составил 3%)

Две трети всех HNWI мира, по данным Wealth-X, живет сейчас в Северной Америке (41%, свыше 9,18 млн человек) и Европе (25%, более 5,674 млн).

При этом три четверти всех HNWI мира обитают всего в десяти странах — в США (8,68 млн человек), Китае (1,88 млн), Японии (1,619 млн), Германии (1,02 млн), Великобритании (893,9 тыс.), Франции (877,4 тыс.), Канаде (505 тыс.), Южной Корее (476,7 тыс.), Австралии (473,6 тыс.) и Италии (418 тыс.).

Напомним, в октябре был опубликован ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев. Они сконцентрировали в своих руках 37,5 млрд долларов.