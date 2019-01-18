Кабмин продал свои Land Cruiser, Mercedes и УАЗ

Автопредприятие хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабинета министров Украины выручило 1,27 миллиона гривень от продажи на аукционе 10 транспортных средств в 2018 году.

Об этом сообщили в секретариате Кабмина, передает "Интерфакс-Украина".

В частности, на аукционах были проданы: УАЗ 8109 (прицеп) - за 9 тыс. 676,92 грн, ГАЗ 2705 - 90 тыс. 777,72 грн, УАЗ 3741 - 51 тыс. 602,76 грн, ГАЗ 3307 - 36 тыс. 952,08 грн, Toyota Land Cruiser - 215 тыс. 306,52 грн, Mercedes-Benz S600 - 247 тыс. 717,8 грн, Mercedes-Benz Е200 - 186 тыс. 123,96 грн, Mercedes-Benz Е200 - 135 тыс. 804,48 грн, Skoda Octavia – 167 тыс. 287,68 грн и Volkswagen Passat – 130 тыс. 573,44 грн.

На данный момент на балансе автопредприятия находится 126 автомобилей 1982-2017 годов выпуска. В 2018 году закупка автомобилей не осуществлялась.

В декабре 2017 года автопредприятие хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабмина выставило на аукцион 16 транспортных средств, в том числе три автомобиля ГАЗ 14 ("Чайка") стоимостью 1,1 млн грн каждый и четыре автомобиля Mercedes-Benz стоимостью от 141 тыс. грн до 188 тыс. грн.

Как сообщалось ранее, Генеральная прокуратура приобрела для себя 19 легковых автомобилей за 13 миллионов гривень во время действия запрета Кабинета министров.