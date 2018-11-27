ГПУ закупила автомобилей на 13 миллионов в обход запрета Кабмина – СМИ

Генеральная прокуратура приобрела для себя 19 легковых автомобилей во время действия запрета Кабинета министров.

Об этом говорится в расследовании программы "Наши Гроши с Денисом Бигусом".

С октября 2016 года по апрель 2018 ГПУ потратила на эти машины около 13 миллионов гривен.

Журналисты отмечают, что в это время действовал запрет на такие закупки.

"Правительственное Постановление №710 от 11 октября 2016 года "Об эффективном использовании государственных средств" позволяло покупать новые легковые автомобили только для Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Это ограничение на приобретение машин сняли только 4 апреля 2018 года", – говорится в расследовании.

Начальник Департамента информационного, документального и материально-технического обеспечения ГПУ Константин Моргун не смог объяснить, каким образом ведомство обошло запрет Кабмина.

Однако пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрея Лысенко предоставил журналистам фрагмент ответа на аналогичный вопрос со стороны Государственной аудиторской службы.

В этом документе говорится, что, согласно Закону "О прокуратуре", государство взяло на себя обязательства обеспечивать финансирование и надлежащие условия функционирования прокуратуры в порядке, утвержденном Генеральным прокурором.

Из-за этого в ГПУ считают, что постановление Кабмина не соответствует закону и поэтому не накладывает на них ограничений.