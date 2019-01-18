В НБУ рассказали о судьбе бумажных гривен после появления новых монет

Украинцы смогут неограниченный период времени рассчитываться одновременно как новыми монетами номиналом 1, 2, 5, 10 гривен, так и банкнотами соответствующих номиналов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе регулятора.

Как заявили в пресс-службе, бумажные деньги соответствующих номиналов будут находиться в обращении параллельно как с выпущенными монетами в 1 и 2 гривни, так и с запланированными к выпуску монетами в 5 и 10 гривен.

"Банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен не будут изыматься из оборота, но со временем НБУ прекратит печатать эти банкноты и дополнительно пополнять ими денежный оборот. Банкноты соответствующих номиналов будут выпускать только для нужд коллекционеров", - пояснили в НБУ.

Относительно сроков ввода в обращение новых монет номиналами 5 и 10 гривен, в НБУ сообщили, что это запланировано на 2019-2020 годы, но точную дату Нацбанк сообщит гражданам дополнительно за несколько месяцев до их введения - после принятия соответствующего решения правлением НБУ.

Ранее глава НБУ Яков Смолий сообщил, что в Украине планируют ввести в обращение монеты номиналом 5 и 10 гривен, которые постепенно заменят купюры.