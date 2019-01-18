Официальный курс: гривня немного снизилась к доллару и евро

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки и установил его на 18 января на уровне 28,03 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,94 гривни (на 17 января - 31,9 гривни).

Напоминаем:

17 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,00 - 28,02 гривни за доллар.

НБУ повысил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек и установил его на 17 января на уровне 28,01 гривни.

Экономическая правда