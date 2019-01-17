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Офіційний курс гривні зміцнився до долара та євро

Четвер, 17 січня 2019, 09:55
 

Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок та встановив його на 17 січня на рівні 28,01 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,90 гривні (на 16 січня - 32,17 гривні).

Нагадуємо:

16 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28 - 28,03 гривні за долар.

16 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,05 - 28,08 гривні за долар.

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок та встановив його на 16 січня на рівні 28,16 гривні.

Економічна правда

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