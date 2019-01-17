Суд в Швейцарии снял арест с активов "Газпрома"

Суд кантона Цуг 16 января отменил свое постановление, вынесенное 29 мая 2018 года, о наложении в Швейцарии обеспечительных мер на акции "Газпрома" в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG и на права требования "Газпрома" к этим компаниям.

Об этом сообщает пресс-служба российской компании, передает "Интерфакс-Украина".

Как говорится в сообщении российской компании, "Газпром" в дальнейшем будет защищать свои права в соответствии с применимым законодательством.

В свою очередь исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что зарегистрированные в Швейцарии компании Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG заверили судебных исполнителей, что они не могут выполнить решение суда о заморозке акций, принадлежащих "Газпрому", поскольку акции выпущены в документальной форме, и у них таких акций нет.

"То есть, этих активов "Газпрома", по данным этих компаний, в Швейцарии нет, по крайней мере, их пока не удалось найти. Поэтому свое решение о заморозке активов "Газпрома", поскольку они не нашлись в Швейцарии, суд в Швейцарии отменил", - сказал он.

Витренко напомнил, что относительно случайно "Нафтогаз" ранее нашел часть этих акций в Великобритании, и дочерняя компания "Газпрома" вынуждена была обязаться перед судом в Лондоне ничего с этими акциями не делать до дальнейшего решения суда.

"После этих происшествий с акциями "Северного потока", выпущенных в документальной форме, которые не понятно где находятся и кому принадлежат, можно поверить в теории, что их раздали "друзьям Путина", в частности в Европе, и поэтому отдельные политики в Европе так отчаянно защищают "Северный поток-2", - отметил исполнительный директор.

"Теперь о хорошем. Своим решением швейцарский суд подтвердил действительность решения арбитража и возможность принудительного исполнения этого решения в Швейцарии, нужно только найти активы для взыскания. Поэтому мы продолжаем искать активы "Газпрома" в этой стране", - подытожил он.

Напомним, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа по территории Украины.

По заявлению "Нафтогаза Украины", которая пытается принудительно выполнить решение Стокгольмского арбитража, суд кантона Цуг принял постановление о наложении в Швейцарии обеспечительных мер на активы "Газпрома" в компаниях Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.