Смолій дав надію на зниження облікової ставки
Голова НБУ Яків Смолій нагадав, що жорстка монетарна політика була розрахована на короткострокову перспективу.
Про це він заявив, відповідаючи на питання депутатів у Раді.
Смолій визнав, що облікова ставка в Україні наразі є надто високою (18%).
"Жорстка монетарна політика була пов'язана із тим, що у 2014-2015 рр. рівень інфляції сягав вище 47%", - пояснив Смолій.
Він наголосив, що заходи НБУ виявилися дієвими та інфляцію вдалося знизити.
"Нацбанк може прийняти рішення про пом'якшення монетарної політики", - сказв Смолій.
За його словами, це рішення буде обговорюватися на засіданні монетарного комітету у січні. Буде оцінено вплив макроекономічної ситуації, зовнішніх та внутрішніх факторів.
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