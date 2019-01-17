Смолій дав надію на зниження облікової ставки

Голова НБУ Яків Смолій нагадав, що жорстка монетарна політика була розрахована на короткострокову перспективу.

Про це він заявив, відповідаючи на питання депутатів у Раді.

Смолій визнав, що облікова ставка в Україні наразі є надто високою (18%).

"Жорстка монетарна політика була пов'язана із тим, що у 2014-2015 рр. рівень інфляції сягав вище 47%", - пояснив Смолій.

Він наголосив, що заходи НБУ виявилися дієвими та інфляцію вдалося знизити.

"Нацбанк може прийняти рішення про пом'якшення монетарної політики", - сказв Смолій.

За його словами, це рішення буде обговорюватися на засіданні монетарного комітету у січні. Буде оцінено вплив макроекономічної ситуації, зовнішніх та внутрішніх факторів.

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