Глава "Укртранснафты" назначен руководителем нефтяного дивизиона "Нафтогаза"
Глава компании "Укртранснафта" Николай Гавриленко назначен главой нефтяного дивизиона НАК "Нафтогаз Украины".
Об этом говорится в выписке из протокола заседания НАК, которая есть в распоряжении Экономической правды.
Согласно уставу дочернего предприятия, решения правления "Нафтогаза", приказы и другие акты являются обязательными к исполнению руководителем "Дивизиона "Нефть".
В 2017 году был согласован проект корпоративной стратегии НАК, которой предусмотрено, что компания изменит модель управления бизнес-единицами.
Пилотным проектом стратегии является создание дивизионов "Нефть" и "Газ".
Главой дивизиона "Газ" назначен Андрей Фаворов.
Экономическая правда
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