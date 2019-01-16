Глава "Укртранснафты" назначен руководителем нефтяного дивизиона "Нафтогаза"

Глава компании "Укртранснафта" Николай Гавриленко назначен главой нефтяного дивизиона НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом говорится в выписке из протокола заседания НАК, которая есть в распоряжении Экономической правды.

Согласно уставу дочернего предприятия, решения правления "Нафтогаза", приказы и другие акты являются обязательными к исполнению руководителем "Дивизиона "Нефть".

В 2017 году был согласован проект корпоративной стратегии НАК, которой предусмотрено, что компания изменит модель управления бизнес-единицами.

Пилотным проектом стратегии является создание дивизионов "Нефть" и "Газ".

Главой дивизиона "Газ" назначен Андрей Фаворов.

Экономическая правда