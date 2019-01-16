Доллар на межбанке торгуется выше 28 гривен

16 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,05 - 28,08 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

В 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,05 - 28,08 гривни;

Евро - 31,97 - 32,00 гривни;

Российский рубль - 0,4217 - 0,4225 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 17:40 котировки гривни к доллару составляли 27,86 - 28,13 гривни. Евро покупают по 31,70 гривни, продают по 32,17 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,99 - 28,05 гривни, евро - 31,88 - 31,98 гривни.

Напоминаем:

16 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28 - 28,03 гривни за доллар.

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек и установил его на 16 января на уровне 28,16 гривни.

15 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,07 - 28,10 гривни за доллар.

Экономическая правда