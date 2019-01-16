Курс валют: гривня знизилася до долара та євро
Середа, 16 січня 2019, 09:00
Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок та встановив його на 16 січня на рівні 28,16 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,17 гривні (на 15 січня - 32,13 гривні).
Нагадуємо:
15 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,07 - 28,10 гривні за долар.
НБУ зміцнив офіційний курс гривні до долара на 13 копійок та встановив його на 15 січня на рівні 28,02 гривні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua