Курс валют: гривня знизилася до долара та євро

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок та встановив його на 16 січня на рівні 28,16 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,17 гривні (на 15 січня - 32,13 гривні).

Нагадуємо:

15 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,07 - 28,10 гривні за долар.

НБУ зміцнив офіційний курс гривні до долара на 13 копійок та встановив його на 15 січня на рівні 28,02 гривні.

Економічна правда