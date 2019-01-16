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Холдинг Фирташа обжалует арест активов на Кипре

Среда, 16 января 2019, 17:10
 

Group DF олигарха Дмитрия Фирташа заявляет о безосновательности и противозаконности претензий российского банка ВТБ и будет обжаловать решение суда республики Кипр о введении обеспечительных мер относительно активов, принадлежащих группе.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

В Group DF подчеркнули, что ограничительные меры являются временными, на период рассмотрения дела в суде, и группа по-прежнему остается собственником этих активов.

"Введение указанных обеспечительных мер никак не влияет на работу бизнесов группы ни в Украине, ни за границей. На сегодняшний день предприятия Group DF продолжают работать в нормальном режиме", – говорится в реакции компании.

Напоминаем:

Суд Кипра наложил арест на движимое и недвижимое имущество бизнесмена Дмитрия Фирташа почти на 46 млн долларов.

Обеспечительные меры коснулись и головной компании олигарха Group DF Holdings Limited, которая фактически управляет всем бизнесом Фирташа.

Поводом стал иск российского банка ВТБ, которому задолжали две структуры бизнесмена — ЧАО "Юкрейниан Кемикал Продактс" и ООО "Титановые инвестиции", являющиеся собственниками ряда заводов в оккупированном Крыму.

Общая сумма задолженности составляет более 2,5 млрд рублей.

Экономическая правда

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Group DF Фирташ

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