Глава НБУ назвал причины укрепления гривни в 2018 году

В Национальном банке констатируют, что в течение 2018 года гривна укрепилась на 1,4%.

Об этом сказал председатель Национального банка Яков Смолий, представляя Программу действий Нацбанка во время встречи НБУ с клиентами и партнерами, сообщает "Укринформ".

"Благодаря жесткой монетарной политике, а также благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре для украинского экспорта на внешних рынках в первой половине 2018 года и рекордному урожаю зерновых во втором полугодии прошлого года, курс гривни укрепился на 1,4% за 2018 год", - сказал Смолий.

Он также отметил, что укрепление гривни позволило Национальному банку активно пополнять международные резервы в течение года за счет покупки валюты на межбанковском рынке.

"Другим источником стало внешнее финансирование. Украина получила новую программу сотрудничества с МВФ, которая является фундаментом для дальнейшего укрепления макрофинансовой стабильности. Благодаря этому в резервы от международных партнеров, а именно от МВФ, ЕС и Всемирного банка, поступило 2,4 млрд долл. В итоге имеем наибольший объем международных резервов за 5 лет - это 20,8 млрд долл", - сказал Смолий.

Напоминаем:

Официальный курс гривни к доллару за 2018 календарный год повысился на 1,3% с 28,06 гривни 1 января 2018 года до 27,69 гривни 1 января 2019 года.

Самый высокий курс гривны к доллару в 2018 году был зафиксирован 14 марта - 25,91 гривни. Самый низкий - 28,87 гривни 23 января.