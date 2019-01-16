Курс валют: гривня снизилась к доллару и евро
Среда, 16 января 2019, 09:00
Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек и установил его на 16 января на уровне 28,16 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,17 гривни (на 15 января - 32,13 гривни).
Напоминаем:
15 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,07 - 28,10 гривни за доллар.
НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек и установил его на 15 января на уровне 28,02 гривни.
Экономическая правда
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