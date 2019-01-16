Курс валют: гривня снизилась к доллару и евро

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек и установил его на 16 января на уровне 28,16 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,17 гривни (на 15 января - 32,13 гривни).

Напоминаем:

15 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,07 - 28,10 гривни за доллар.

НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек и установил его на 15 января на уровне 28,02 гривни.

Экономическая правда