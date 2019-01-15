"Нафтогаз" не верит, что на переговорах с "Газпромом" получится договориться

НАК "Нафтогаз Украины" не верит в возможность достижения договоренностей с "Газпромом" на предстоящих трехсторонних переговорах 21 января.

Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, передает пресс-служба компании.

"Газпром" не предупредил и никоим образом не обосновал свое отсутствие на запланированных трехсторонних консультациях во вторник. Участие в консультациях с украинской стороны приняли представители Нафтогаза, МИД, Минэнергоугля и НКРЭ, с европейской - представители Еврокомиссии", - сказал Витренко.

По его словам, участники согласовали свои позиции во время трехсторонних переговоров, запланированных на 21 января.

"Ожидается, что в них примут участие представители Еврокомиссии, Нафтогаза, МИД, Минэнергоугля и НКРЭ, со стороны России - представители Минэнерго РФ и Газпрома", - заявил он.

"В связи с отсутствием российских экспертов на сегодняшних консультациях вряд ли можно ожидать финальных договоренностей на политическом уровне на следующей неделе", - подытожил Витренко.

Напомним, российский газовый монополист "Газпром" сорвал технические трехсторонние консультации по транзиту газа между Украиной, Россией и Евросоюзом.