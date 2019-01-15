Выпуск зарядного коврика Apple сдвинулся с мертвой точки

По данным СМИ, началось производство зарядного устройства для гаджетов Apple - AirPower Mat.

Об этом сообщает TechCrunch.

AirPower Mat - это коврик, который может заряжать устройства, которые лежат на нем. Он был анонсирован в 2017 году, но после сообщений о проблемах с продуктом его запуск отложили, и о нем ничего не было известно.

Сейчас гонконгский сайт ChargerLAB сообщил со ссылкой на источник, связанный с производством, что компания Luxshare Precision начала производство зарядной площадки AirPower. Эта же компания производит AirPods и кабели USB-C.

Также сообщается, что еще один производитель, Pegatron, начнет производство 21 января вместе с Luxshare Precision.

Напомним, осенью 2019 года компания Apple собирается выпустить три новых модели iPhone.

В СМИ появились рендеры нового смартфона от Apple.