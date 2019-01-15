Все разделы
Укр / Рус

Выпуск зарядного коврика Apple сдвинулся с мертвой точки

Вторник, 15 января 2019, 15:55
 

По данным СМИ, началось производство зарядного устройства для гаджетов Apple - AirPower Mat.

Об этом сообщает TechCrunch.

AirPower Mat - это коврик, который может заряжать устройства, которые лежат на нем. Он был анонсирован в 2017 году, но после сообщений о проблемах с продуктом его запуск отложили, и о нем ничего не было известно.

Сейчас гонконгский сайт ChargerLAB сообщил со ссылкой на источник, связанный с производством, что компания Luxshare Precision начала производство зарядной площадки AirPower. Эта же компания производит AirPods и кабели USB-C.

Также сообщается, что еще один производитель, Pegatron, начнет производство 21 января вместе с Luxshare Precision.

Напомним, осенью 2019 года компания Apple собирается выпустить три новых модели iPhone.

В СМИ появились рендеры нового смартфона от Apple.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Apple технології

powered by lun.ua
Материалы по теме
СМИ узнали об экранах и камерах новых iPhone 12 января 2019, 11:46
Рассекречен дизайн iPhone XI с необычным фотомодулем 8 января 2019, 19:55
Apple ожидает падения доходов из-за торговой войны США и Китая 4 января 2019, 15:13
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте