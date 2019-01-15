Выпуск зарядного коврика Apple сдвинулся с мертвой точки
По данным СМИ, началось производство зарядного устройства для гаджетов Apple - AirPower Mat.
Об этом сообщает TechCrunch.
AirPower Mat - это коврик, который может заряжать устройства, которые лежат на нем. Он был анонсирован в 2017 году, но после сообщений о проблемах с продуктом его запуск отложили, и о нем ничего не было известно.
Сейчас гонконгский сайт ChargerLAB сообщил со ссылкой на источник, связанный с производством, что компания Luxshare Precision начала производство зарядной площадки AirPower. Эта же компания производит AirPods и кабели USB-C.
Также сообщается, что еще один производитель, Pegatron, начнет производство 21 января вместе с Luxshare Precision.
Напомним, осенью 2019 года компания Apple собирается выпустить три новых модели iPhone.
В СМИ появились рендеры нового смартфона от Apple.
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