Рассекречен дизайн iPhone XI с необычным фотомодулем

Инсайдеры опубликовали эксклюзивные рендеры неанонсированного iPhone XI.

Об этом сообщает Digit.in.

Ключевой особенностью будущего флагмана Apple стал оригинальный фотомодуль с нетипичным для "яблочных" гаджетов количеством сенсоров. Объективы не выстроены в ряд, а расположены на квадратной площадке на задней панели смартфона с LED-вспышкой.

Характеристики и назначение каждого датчика пока неизвестны. Предположительно, речь идёт об основном сенсоре, телеобъективе и ToF-модуле, способном определять расстояние до объектов и создавать 3D-модели для приложений с функциями дополненной реальности. В отличие от компактных габаритов фотомодуля iPhone XS, массивный блок камер новинки ощутимо выступает из стеклянной задней панели.

Расположение элементов управления повторяет актуальные модели линейки: кнопка включения смартфона находится на правой грани корпуса, кнопки регулировки громкости — на левой. Нижний торец аппарата остался за кадром — тип разъёма для зарядки пока не подтверждён.

iPhone 2019 года все еще находится на этапе разработки, и до релиза дизайн гаджета может претерпеть некоторые изменения. Ранее сообщалось, что Apple планирует выпустить три новых iPhone — бюджетный вариант и два флагмана, которые сменят iPhone XS и iPhone XS Max.

Рендеры опубликовал инсайдер OnLeaks и подтвердил IceUniverce - ранее их прогнозы часто оправдывались.

Компания Apple утечку официально никак не прокомментировала. Релиз новой линейки iPhone, по традиции, должен состояться в сентябре этого года.

Напомним, Apple ожидает падения доходов из-за торговой войны США и Китая.